E' "pareggite" Juve: con il Parma 2-2 in rimonta. L'Atalanta fatica col Monza, Samardzic la sblocca (Di giovedì 31 ottobre 2024) Juventus-Parma 2-2 RETI : 3'pt Del Prato, 31'pt McKennie, 38'pt Sohm; 4' st Weah. JuveNTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 5.5, Gatti 6, Danilo 5, Cabal 6 (14'st Savona 6); Locatelli 6, Thuram 6.5 (39'st Fagioli sv); Conceicao 6.5, McKennie 7 (26'st Koopmeiners 6), Weah 6.5 (14'st Yildiz 6); Vlahovic 5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil, Adzic, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta Feedpress.me - E' "pareggite" Juve: con il Parma 2-2 in rimonta. L'Atalanta fatica col Monza, Samardzic la sblocca Leggi tutto 📰 Feedpress.me (Di giovedì 31 ottobre 2024)ntus-2-2 RETI : 3'pt Del Prato, 31'pt McKennie, 38'pt Sohm; 4' st Weah.NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 5.5, Gatti 6, Danilo 5, Cabal 6 (14'st Savona 6); Locatelli 6, Thuram 6.5 (39'st Fagioli sv); Conceicao 6.5, McKennie 7 (26'st Koopmeiners 6), Weah 6.5 (14'st Yildiz 6); Vlahovic 5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil, Adzic, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "" Juventus, con il2-2 in rimonta; Ilscappa, lalo riprende per due volte ma non basta: è "" bianconera. Il racconto dallo Stadium; La Juventus di Motta ha la: con ilsesta X del campionato, finisce 2-2; Juventus-2-2, pagelle: Weah il migliore, disastro Vlahovic. Danilo fa flop; E' ": con il2-2 in rimonta. L'Atalanta fatica col Monza, Samardzic la sblocca; PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-2-2: bomber Weah, fantasma Vlahovic; Approfondisci 🔍

"Pareggite" Juventus, con il Parma 2-2 in rimonta

(ansa.it)

Juventus-PARMA 0-1 AL 3'! Rete di Delprato. Traversone di Bernabé, sponda di Balogh, Delprato di testa batte Di Gregorio.

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-PARMA 2-2: bomber Weah, fantasma Vlahovic

(calciomercato.it)

Pagelle, voti e tabellino di Juventus-Parma, match dell'Allianz Stadium valido per la decima giornata del campionato di Serie A ...

Juve-Parma: McKennie e Weah firmano il pareggio allo Stadium. Rivivi la diretta

(corrieredellosport.it)

I bianconeri hanno ricevuto la squadra di Pecchia per la decima giornata di campionato trovandosi a rincorrere per due volte ...

Juventus, pareggio amaro contro il Parma: finisce 2-2 allo Stadium, il Napoli scappa a +7

(giornaledipuglia.com)

Un altro pareggio frena la Juventus, che ora si trova in quarta posizione, distanziata dalle dirette concorrenti. Per il Parma, invece, si tratta di un punto d’oro, frutto di una gara coraggiosa e ben ...