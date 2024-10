Dario Argento: “Halloween l’ho portato io in Italia. Ho conosciuto molte streghe, agiscono in silenzio e fanno paura” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dario Argento, padre dell'horror Italiano, non poteva essere anche colui che ha portato Halloween nel nostro Paese. "Non sapevo cosa fosse, me lo spiegarono" racconta, parlando poi degli incontri misteriosi e paurosi fatti nella sua lunga carriera. Fanpage.it - Dario Argento: “Halloween l’ho portato io in Italia. Ho conosciuto molte streghe, agiscono in silenzio e fanno paura” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), padre dell'horrorno, non poteva essere anche colui che haHalloween nel nostro Paese. "Non sapevo cosa fosse, me lo spiegarono" racconta, parlando poi degli incontri misteriosi e paurosi fatti nella sua lunga carriera.

Il giorno dell'anno in cui la paura è protagonista, Halloween, è arrivato in Italia grazie a Dario Argento, il regista padre dell'horror italiano, che si racconta in una intervista a Repubblica, nella ...

Il maestro dell’horror ricorda il primo incontro, anni fa in America, con le zucche e i ragazzi mascherati. “Tornai in Italia con l’armamentario e lanciai la ...

Chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi? La figlia d'arte parla dei genitori e di un'infanzia difficile: "Mamma mi mandava a comprare la vodka e..." ...

Chi è Fiore Argento, sorellastra di Asia? "Un rapporto di sorellanza totale: lei ha un un amore materno anche nei miei confronti perché..." ...