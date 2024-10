Lapresse.it - Cybersecurity, D’Attis: “Sistemi in mano israeliani e cinesi? Italia investa di più nel settore”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Quando parlavo nel fuorionda dimi riferivo alle tecnologie, mi riferivo al fatto che l’dovrebbe investire di più neled evitare di comprare dalla Cina. Mentre il colabrodo fa riferimento a Striano, all’impiegato di banca barese, tutto qui”, lo ha detto a LaPresse Mauro, vicepresidente della Commissione Antimafia, rispondendo alle domande in merito a delle sue dichiarazioni strappate in un fuorionda.aveva detto che i ‘ni di sicurezza stanno tutti nelle mani deglie dei‘, e che il nostro sistema è definito come un ‘colabrodo‘.