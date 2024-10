Conte fa sul serio: “Kvara centrale nel progetto Napoli 2025” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico salentino, idolo della piazza, detta la linea per il futuro azzurro La rivoluzione Antonio Conte al Napoli è ormai realtà. Il tecnico salentino, accolto con entusiasmo dalla piazza, ha ripagato la fiducia dei tifosi con risultati straordinari che hanno riportato gli azzurri ai vertici del calcio italiano. La mano di Conte sul mercato L’impronta del mister è stata evidente fin dalla scorsa estate, quando ha ridisegnato la rosa con decisioni nette e precise. Il club partenopeo ha seguito alla lettera le indicazioni dell’allenatore, sia per le conferme che per i nuovi innesti. L’unica eccezione è stata Victor Osimhen, che aveva già manifestato la volontà di cambiare aria prima dell’arrivo del tecnico. Il futuro passa da Kvara Conte guarda già al futuro e ha le idee chiarissime: Khvicha Kvaratskhelia deve essere il fulcro del Napoli 2025. Napolipiu.com - Conte fa sul serio: “Kvara centrale nel progetto Napoli 2025” Leggi tutto 📰 Napolipiu.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico salentino, idolo della piazza, detta la linea per il futuro azzurro La rivoluzione Antonioalè ormai realtà. Il tecnico salentino, accolto con entusiasmo dalla piazza, ha ripagato la fiducia dei tifosi con risultati straordinari che hanno riportato gli azzurri ai vertici del calcio italiano. La mano disul mercato L’impronta del mister è stata evidente fin dalla scorsa estate, quando ha ridisegnato la rosa con decisioni nette e precise. Il club partenopeo ha seguito alla lettera le indicazioni dell’allenatore, sia per le conferme che per i nuovi innesti. L’unica eccezione è stata Victor Osimhen, che aveva già manifestato la volontà di cambiare aria prima dell’arrivo del tecnico. Il futuro passa daguarda già al futuro e ha le idee chiarissime: Khvichatskhelia deve essere il fulcro del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli 0-2: la decidono Lukaku e Kvaratskhelia. Rivivi diretta; Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia sfata il tabù e tieneal primo posto della Serie A; Il Napoli disi prende la vetta della Serie A: Politano e, Monza ko;: "Lukaku dal 1'? Da valutare come"; Napoli-Parma, Antonio: "Lo spirito di squadra è fondamentale per ottenere dei successi.ha grandi margini"; Coppa Italia, Napoli-Palermo:fa turnover, fuori Lukaku e. Esordio per Marin; Approfondisci 🔍

Conte su Kvara: «Rinnovo? Vi svelo la verità. Sul turnover del Napoli…»

(calcionews24.com)

Antonio Conte non usa giri di parole, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa pre Napoli Lecce, così risponde su Inter Juve anche Giornata di viglia per Antonio Conte, il tecnico ha parlato oggi ...

Rottura Kvara-Napoli: c’entra Conte, svelato il motivo

(ultimecalcionapoli.it)

La vittoria di Empoli fa rumore, così come le voci sul match-winner, Kvaratskhelia. Rottura con il Napoli, come svelato dal quotidiano.

Napoli, occasione da non perdere: Conte riparte da Kvara e Politano

(sportmediaset.mediaset.it)

Vincere al Meazza per allontanare quasi definitivamente una contendente allo scudetto e per cominciare al meglio il ciclo della verita ...

Napoli: Conte difende Lukaku e spegne il caso Kvara, poi la battuta al veleno per Motta

(sport.virgilio.it)

Conte ribadisce la fiducia in Lukaku e nella professionalità di Kvaratskhelia, alle prese col rinnovo. E sullo scudetto cita “chi non ha mai vinto”: ce l'ha con Motta?