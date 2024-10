Cocaina: sequestrati 40 chili, sul mercato dello spaccio potevano valere diversi milioni / FOTO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAltro importante e significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti realizzato dai finanzieri del Gruppo di Livorno e dai funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane: arrestate tre persone e Firenzetoday.it - Cocaina: sequestrati 40 chili, sul mercato dello spaccio potevano valere diversi milioni / FOTO Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAltro importante e significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti realizzato dai finanzieri del Gruppo di Livorno e dai funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane: arrestate tre persone e

Cocaina: sequestrati 40 chili, sul mercato dello spaccio potevano valere diversi milioni / FOTO

Altro importante e significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti realizzato dai finanzieri del Gruppo di Livorno e dai funzionari del locale Reparto Antifrode dell'Ufficio delle Doga ...

