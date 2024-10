Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano: arrestato 77enne di Acquaviva (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un 77enne originario di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, è stato arrestato dai carabinieri di Lucera con le accuse di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistro stradale mortale e omicidio stradale, in relazione a un incidente avvenuto nella mattinata dello scorso 29 ottobre nel Baritoday.it - Ciclista travolto e ucciso nel Foggiano: arrestato 77enne di Acquaviva Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unoriginario didelle Fonti, nel Barese, è statodai carabinieri di Lucera con le accuse di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistro stradale mortale e omicidio stradale, in relazione a un incidente avvenuto nella mattinata dello scorso 29 ottobre nel

