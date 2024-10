Ceraso, trovato con droga e un fucile: 20enne arrestato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella trascorsa notte, a Ceraso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina“.I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, hanno perquisito l’indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente quale cocaina per circa 4,50 grammi, hashish per circa 2,30 grammi, un telefono cellulare utilizzato verosimilmente per attività delittuose, un fucile calibro 12 con matricola abrasa, caricato con due cartucce nonché ulteriori 3 cartucce calibro 12, e 4 proiettili calibro 303. Zon.it - Ceraso, trovato con droga e un fucile: 20enne arrestato Leggi tutto 📰 Zon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella trascorsa notte, a, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno, in flagranza di reato, undel luogo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina“.I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, hanno perquisito l’indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente quale cocaina per circa 4,50 grammi, hashish per circa 2,30 grammi, un telefono cellulare utilizzato verosimilmente per attività delittuose, uncalibro 12 con matricola abrasa, caricato con due cartucce nonché ulteriori 3 cartucce calibro 12, e 4 proiettili calibro 303.

L'Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania (SA) ha disposto gli arrestidomiciliari, in attesa di convalida dell'arresto.