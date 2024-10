Ilfattoquotidiano.it - C’è vita discografica oltre i talent show? Più o meno. Contratti discografici, doveri e impegni per gli aspiranti cantanti, ma il successo non è (ovviamente) garantito

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Per chi sogna una carriera da artista, oggi, ilè ancora e dopo anni una delle possibili strade per il. Un primo approccio con la performance su un palcoscenico e con il pubblico. Una vetrina per imparare a convivere con i sempre più incalzanti ritmi del mondo musicale. In Italia (e non solo), è nei grandi format come “Amici di Maria De Filippi”, “X Factor” e “The Voice” che le case discografiche provano a scovarei, proponendo alle produzioni collaborazioni attraverso le quali i giovani non ricevono denaro, ma un contratto per investire sul loro futuro. Nel caso deltargato Sky, ad esempio, i concorrenti che superano la seconda fase delle selezioni, i Bootcamp, firmano un pre-accordo con la Warner Music Italy, major affiliata alla trasmissione, fino al 2023 era la Sony Music Italia.