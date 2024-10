Calcio: Empoli. Corsi "Obiettivo è sempre restare in serie A" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente dei toscani ha parlato tra presente e futuro della società ROMA - "Noi sportivi siamo superstiziosi, il nostro scudetto è sempre stata la permanenza in serie A o la promozione dalla serie B quindi rimango fedele a questo desiderio di mantenere la categoria. So benissimo che anche quest Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Empoli. Corsi "Obiettivo è sempre restare in serie A" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente dei toscani ha parlato tra presente e futuro della società ROMA - "Noi sportivi siamo superstiziosi, il nostro scudetto èstata la permanenza inA o la promozione dallaB quindi rimango fedele a questo desiderio di mantenere la categoria. So benissimo che anche quest

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Roberto D’Aversa: “L’è migliorarsi ogni domenica”; Rebecca: “Mamma e dirigente? Si può fare”;punta a un grande colpo per l’attacco:Brunori|Mercato;: "Ritorno di Cambiaghi e Cancellieri? Vi spiego";Provod per il centrocampo. Trattativa in corso con lo Slavia Praga; Serie A, le formazioni tipo delle 20 squadre per la stagione 2024/2025: cessioni, acquisti e obiettivi di…; Approfondisci 🔍

Empoli, la porta è aperta a nuovi soci: le parole di Corsi

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 162 Sull’onda di un buon inizio di stagione, malgrado la sconfitta contro l’Inter, l’Empoli apre le porte a nuove opportunità. E a nuovi soci. In un’intervista a Radio Serie A con RDS ...

Corsi (Pres. Empoli): "Sarri ha una conoscenza esagerata…"

(laziopress.it)

Questa mattina sulle frequenze di Radio Serie A è intervenuto il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi ...

Empoli Inter, Corsi: «Asllani? Discorso affettivo, è arrivato da noi a 10 anni. Sulla gara di oggi mi aspetto questo»

(calcionews24.com)

Il presidente dell’Empoli Corsi è intervenuto prima del match di campionato contro l’Inter in casa Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita del match del ...

Empoli, Corsi: "Felici per Asllani, abbiamo altri giovani che possono aspirare a una big"

(calciomercato.com)

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto a DAZN prima della sfida con l'Inter allo Stadio Castellani, valida per la decima giornata di Serie A: le sue dichiarazioni. L'ANDAMENTO DELLA ...