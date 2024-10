Ilrestodelcarlino.it - Caffè al veleno alla moglie, sentenza definitiva

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Suprema Corte martedì pomeriggio ha rigettato il suo ricorso e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Fine corsa dunque per il cuoco 50enne faentino accusato di avere tentato di ammazzare la consorte conavvelenato da alcuni farmaci e di avere anche maltrattato e abusato della donna: per lui la condanna a 16 anni rimediata in appello, è ora. Confermate le statuizioni civili (50 mila euro) riconosciutedonna, parte civile con l’avvocato Laerte Cenni. Efiglia (15 mila euro) tutelata dall’avvocato Carlo Piccoli. La vicenda aveva suscitato molto clamore: sia per quanto era emerso grazie alle indagini dei carabinieri, che per le modalità con cui l’uomo aveva cercato di avvelenare la. A incastrarlo, erano state le intercettazioni video disposte subito dopo le confidenze della donna ai militari.