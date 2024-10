Borsa: l'Europa poco mossa dall'inflazione, corre Stellantis (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee si confermano deboli poco mosse dal dato atteso sull'inflazione dell'eurozona salita al 2%. Milano perde lo 0,38%, zavorrata da Erg (-2,25%) e sulla scia dei conti trimestrali da Campari (-2,18%) reduce reduce dal crollo della vigilia, e Amplifon (-2%). Ha allungato invece il passo Stellantis (+2,44%) saldamente sul podio dopo i conti insieme a Nexi (+0,67%) e Intesa Sanpaolo (+0,42%) che diffonderà a breve in risultati. Il listino di Parigi è il peggiore (-0,98%) con Bnp in caduta del 5% e Socgen invece in rally (+9%). Ad Amsterdam i risultati e il buyback aiutano solo in parte Shell (+1,1%) mentre a Bruxelles i conti e la revisione al ribasso dell'ebitda organico rettificato penalizzano Ab Inbev della birra Carlsberg (-5%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa poco mossa dall'inflazione, corre Stellantis Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee si confermano debolimosse dal dato atteso sull'dell'eurozona salita al 2%. Milano perde lo 0,38%, zavorrata da Erg (-2,25%) e sulla scia dei conti trimestrali da Campari (-2,18%) reduce reduce dal crollo della vigilia, e Amplifon (-2%). Ha allungato invece il passo(+2,44%) saldamente sul podio dopo i conti insieme a Nexi (+0,67%) e Intesa Sanpaolo (+0,42%) che diffonderà a breve in risultati. Il listino di Parigi è il peggiore (-0,98%) con Bnp in caduta del 5% e Socgen invece in rally (+9%). Ad Amsterdam i risultati e il buyback aiutano solo in parte Shell (+1,1%) mentre a Bruxelles i conti e la revisione al ribasso dell'ebitda organico rettificato penalizzano Ab Inbev della birra Carlsberg (-5%).

Borsa: l'Europa poco mossa dall'inflazione, corre Stellantis

Le Borse europee si confermano deboli poco mosse dal dato atteso sull'inflazione dell'eurozona salita al 2%.

Borsa Milano poco mossa con Europa, bene Oil, in calo Stellantis, Campari

MILANO (Reuters) - Piazza Affari apre poco mossa, in linea alle altre borse europee, leggermente sostenuta dai titoli petroliferi e, in maniera minore, dai bancari. L'azionario italiano, così come que ...

Borsa: l'Europa parte positiva, Parigi +0,59%

Partenza positiva per le Borse europee. Parigi sale dello 0,59% con il Cac 40 a quota 7.542 punti. In rialzo anche Francoforte che guadagna lo 0,33% a 19.528 punti. Poco mossa, invece, Londra (-0,02% ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa poco mossa. Nuovo record assoluto per l'oro

Borse europee attese in leggero rialzo (+0,08% il future sull'Eurostoxx50) in avvio di seduta. Invece, i futures statunitensi sono negativi (-0,27% quello sul Dow Jone e -0,07% quello sull'S&P500).