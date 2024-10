Aumento delle donne in posizioni di vertice nelle università lombarde: sette rettrici in carica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama accademico lombardo si arricchisce con la crescente presenza di donne in ruoli di leadership. Attualmente, il numero delle rettrici universitarie è salito a sette, facendo registrare un’importante evoluzione nel settore educativo. Maria Pierro, nuova rettrice dell’università dell’Insubria, ha iniziato ufficialmente il suo mandato, affiancandosi a quattro rettrici già in carica nelle università milanesi. Questa tendenza positiva rappresenta un cambiamento significativo nel riconoscimento del ruolo delle donne nell’istruzione superiore. La rosa delle rettrici in Lombardia Oggi, le università lombarde vedono un rappresentante crescente del genere femminile ai vertici. Con l’elezione di Maria Pierro, il numero delle rettrici sale a sette. Gaeta.it - Aumento delle donne in posizioni di vertice nelle università lombarde: sette rettrici in carica Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama accademico lombardo si arricchisce con la crescente presenza diin ruoli di leadership. Attualmente, il numerouniversitarie è salito a, facendo registrare un’importante evoluzione nel settore educativo. Maria Pierro, nuova rettrice dell’dell’Insubria, ha iniziato ufficialmente il suo mandato, affiancandosi a quattrogià inmilanesi. Questa tendenza positiva rappresenta un cambiamento significativo nel riconoscimento del ruolonell’istruzione superiore. La rosain Lombardia Oggi, levedono un rappresentante crescente del genere femminile ai vertici. Con l’elezione di Maria Pierro, il numerosale a

