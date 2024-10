Astro Bot, Sony ha rilasciato il terzo livello speed run “Per un pugno di rimbalzi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sony Interactive Entertainment e Team Asobi hanno rilasciato il terzo livello speed run di Astro Bot, pubblicando gratuitamente il nuovo stage, intitolato “Per un pugno di rimbalzi“, da completare ovviamente impiegando meno tempo possibile. Dopo il rilascio di “Un bel pezzo di ghiaccio” la scorsa settimana, il team di sviluppo giapponese ha mantenuto la parola data ormai un mese fa ed ha rilasciato proprio in questi minuti anche il terzo livello speed run, cogliendo inoltre l’occasione per ricordare che le prossime due settimane verranno rilasciati i due stage mancanti. Nello specifico Astro Bot verrà arricchito nelle prossime due settimane i seguenti livelli speed run: 7 nov. Alture all’elio 14 nov. Game-experience.it - Astro Bot, Sony ha rilasciato il terzo livello speed run “Per un pugno di rimbalzi” Leggi tutto 📰 Game-experience.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Interactive Entertainment e Team Asobi hannoilrun diBot, pubblicando gratuitamente il nuovo stage, intitolato “Per undi“, da completare ovviamente impiegando meno tempo possibile. Dopo il rilascio di “Un bel pezzo di ghiaccio” la scorsa settimana, il team di sviluppo giapponese ha mantenuto la parola data ormai un mese fa ed haproprio in questi minuti anche ilrun, cogliendo inoltre l’occasione per ricordare che le prossime due settimane verranno rilasciati i due stage mancanti. Nello specificoBot verrà arricchito nelle prossime due settimane i seguenti livellirun: 7 nov. Alture all’elio 14 nov.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: i livelli speedrun verranno rilasciati settimanalmente da domani;è la mascotte che PlayStation aspettava da anni;sorprende tutti, anche in USA: l'esclusivaha conquistato il secondo posto;svela i giochi più scaricati da PlayStation Store a settembre per PS4 e PS5: dov'è?; Come il Team Asobi ha creato una visione unificata per dare vita al divertimento in, la recensione: PlayStation ha finalmente una nuova mascotte da sfoggiare; Approfondisci 🔍

Astro Bot: il sorprendente ritorno dei grandi giochi di piattaforme

(msn.com)

Una realizzazione tecnica sontuosa ricorda agli appassionati del genere un periodo che sembrava scomparso. Ma dietro alle texture di Team Asobi, c'è molto altro.

La colonna sonora di Astro Bot è disponibile su Spotify, Apple Music e Amazon Music

(multiplayer.it)

Sony ha pubblicato la colonna sonora dell'esclusiva Astro Bot su Spotify, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme musicali, così ora potrete ascoltarla ovunque e in qualsiasi momento.

Perché Astro Bot è la miglior esclusiva PS5 dell'anno

(esquire.com)

Astro Bot è smaccatamente un’operazione di marketing ma è anche una dichiarazione d’amore sincero alla storia del brand PlayStation e alle sue icone. Se è vero infatti che Sony non ha mai ...

E se Astro Bot fosse uscito su Nintendo Switch, avrebbe venduto di più secondo te?

(everyeye.it)

Nel Regno Unito Astro Bot ha avuto una buona settimana di debutto ... i più anche dalla mancanza di dati ufficiali diffusi da Sony, solitamente la prima a sbandierarli (giustamente) ai quattro ...