Archiviazione per Abuso d'Ufficio: Nessun Reato per Tesei e Agabiti in Regione Umbria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un'importante notizia ha preso piede in Umbria riguardo l'Archiviazione dell'indagine per Abuso d'Ufficio che ha coinvolto la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l'assessora Paola Agabiti. L'avvocato Nicola Di Mario, legale della Agabiti, ha comunicato che il Gip di Perugia ha deciso di archiviare il caso, affermando che le accuse erano infondate. Questo sviluppo ha rimosso ogni ombra di dubbio sulla condotta delle due figure politiche, che ora possono continuare il loro operato senza pesi giudiziari. L'Archiviazione del procedimento La decisione del Gip di Perugia di archiviare l'indagine è stata un momento significativo in questo caso. L'avvocato Di Mario ha sottolineato che, in assenza della revoca della norma che punisce l'Abuso d'Ufficio, le contestazioni iniziali avrebbero potuto apparire senza fondamento giuridico.

