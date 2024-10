Alluvione Valencia: bilancio drammatico, centinaia di morti e dispersi nei veicoli [VIDEO] (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma - Piogge torrenziali devastano Valencia: oltre 158 morti e decine di dispersi, esercito e unità cinofile a lavoro per il recupero. Il violento maltempo che ha colpito Valencia e le aree limitrofe ha provocato un bilancio tragico, con almeno 158 vittime e decine di persone ancora disperse. Le forti piogge e i violenti nubifragi, oltre a bloccare strade e mezzi di trasporto, hanno portato a gravissimi danni, con molti automobilisti sorpresi dal diluvio mentre si trovavano nei loro veicoli. Il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, ha dichiarato che diverse vittime sono state trovate in auto e camion bloccati, travolti dal fango, riferisce l’agenzia di stampa Efe. Intanto, il ministro della Difesa, Margarita Robles, ha confermato che sono ancora numerose le persone senza contatti: l’Unità di emergenza militare (Ume) sta impiegando 1. Abruzzo24ore.tv - Alluvione Valencia: bilancio drammatico, centinaia di morti e dispersi nei veicoli [VIDEO] Leggi tutto 📰 Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma - Piogge torrenziali devastano: oltre 158e decine di, esercito e unità cinofile a lavoro per il recupero. Il violento maltempo che ha colpitoe le aree limitrofe ha provocato untragico, con almeno 158 vittime e decine di persone ancora disperse. Le forti piogge e i violenti nubifragi, oltre a bloccare strade e mezzi di trasporto, hanno portato a gravissimi danni, con molti automobilisti sorpresi dal diluvio mentre si trovavano nei loro. Il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, ha dichiarato che diverse vittime sono state trovate in auto e camion bloccati, travolti dal fango, riferisce l’agenzia di stampa Efe. Intanto, il ministro della Difesa, Margarita Robles, ha confermato che sono ancora numerose le persone senza contatti: l’Unità di emergenza militare (Ume) sta impiegando 1.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, il ministro Puente: corpi senza vita nei veicoli; Soccorsi senza sosta a, ministra della difesa: "Non siamo ottimisti".resta a 95 morti, 120.000 gli sfollati;. In 8 ore la pioggia di 1 anno intero;, caccia ai viveri: supermercati saccheggiati.gravissimo, confermati 158 morti e decine di dispersi. 120 mila gli sfollati;: un anno di pioggia in 1 giorno.in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi", video del disastro; Approfondisci 🔍

A Valencia l’alluvione del secolo, oltre 150 vittime, il ministro: “Ci sono morti all’interno di alcuni veicoli”

(fanpage.it)

Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche dei dispersi dell’alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 95, ma io numero è destinato a crescere. Ursula von del Leyen: “Questo ...

Alluvione Spagna, trovati 9 corpi senza vita in un garage a Valencia. Bilancio sale a 105 vittime.

(informazione.it)

La situazione nel sud-est della Spagna è sempre più drammatica: le alluvioni che hanno colpito la regione di Valencia e altre zone circostanti hanno già provocato almeno 105 vittime e il numero sembra ...

Valencia, caccia ai viveri: supermercati saccheggiati. Bilancio gravissimo, confermati 140 morti e decine di dispersi. 120 mila gli sfollati

(affaritaliani.it)

Lo scrive El Pais. Alluvione a Valencia, l'allarme lanciato in ritardo e la sottovalutazione: il bilancio parziale è drammatico "La Protezione civile ha allertato la popolazione quando c’erano già ...

Valencia alluvione oggi, almeno 73 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.