Alfonso D'Apice nuovo concorrente del Grande Fratello

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La notizia era nell’aria ed era alquanto scontata, ma ora abbiamo l’ufficialità:sarà undel. A confermarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “Signorini gioca la carta Temptation Island. Nella casa più spiata d’Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, la ragazza ha partecipato al docureality prodotto da Fascino con il fidanzato. La coppia ha interrotto al falò il viaggio nei sentimenti ma il reality di Canale 5 li riporterà sotto lo stesso tetto.parteciperà alin qualità di“. Il giornalista non ha specificato quandoentrerà in Casa in qualità di, ma se la storia Mirko-Perla-Greta dovesse ripetersi fra un ingresso e l’altro potrebbero passare circa quattro settimane.