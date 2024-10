Liberoquotidiano.it - Usa 2024, Harris attacca Trump: "Instabile, vuole potere assoluto"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davanti a oltre 50mila persone radunate all'Ellipse di Washington, Kamalapresenta gli argomenti conclusivi della sua campagna presidenziale el'avversario, Donald, dal luogo simbolico da dove il tycoon, quasi 4 anni fa, incitò i suoi sostenitori che poi assaltarono Capitol Hill. "èil", l'affondo della candidata democratica che ha esortato gli americani a scegliere tra la libertà e il caosa. "Gli Stati Uniti non sono un luogo per "aspiranti dittatori" ha detto, sottolineando che, se eletta, lavorerà con il Congresso per la riforma dell'immigrazione e per ripristinare il diritto all'aborto.