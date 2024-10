Uomo pestato e rapinato in strada, l'aggressore scovato in Svizzera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era scappato oltralpe. Il 3 ottobre, le forze di polizia svizzere hanno eseguito un mandato di cattura europeo nei confronti di un 33enne di origini egiziane, residente a Lariano, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni.La misura, emessa dal gip del tribunale di Velletri su Romatoday.it - Uomo pestato e rapinato in strada, l'aggressore scovato in Svizzera Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era scappato oltralpe. Il 3 ottobre, le forze di polizia svizzere hanno eseguito un mandato di cattura europeo nei confronti di un 33enne di origini egiziane, residente a Lariano, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni.La misura, emessa dal gip del tribunale di Velletri su

Passeggiava a piedi per strada quando è stato avvicinato da tre persone ... Il malcapitato, cittadino indiano di 25 anni, è stato aggredito, pestato e colpito sulla testa. I tre si sono poi ...

L'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica ha lasciato un uomo in condizioni critiche. Le indagini dei carabinieri si complicano a causa della mancanza di telecamere nella zona Un uomo ...

PORTO SANT'ELPIDIO Arrestato in Romania un latitante romeno pluripregiudicato, aveva rapinato un uomo in centro a Porto Sant'Elpidio nel 2017. Il malvivente è un 32enne domiciliato a Lido Tre Archi ch ...

Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza, ...