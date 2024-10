Tsunoda si schianta, la scelta (pericolosissima) del cameraman: attimi di terrore in F1 | Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La freddezza di un operatore Video di Sky Sport UK, che in Messico si è visto arrivare la Racing Bulls di Yuki Tsunoda addosso ma ha avuto comunque la freddezza di non lasciare la telecamera e continuare ancora a filmare. Ha quasi del clamoroso quanto è successo al via del Gp della scorsa domenica, al circuito dei fratelli Rodriguez. La vettura numero 22 del giapponese, dopo lo start, si è toccata con la Williams di Alexander Albon — anche lui protagonista di un weekend nero, dopo il contatto di venerdì con la Ferrari di Ollie Bearman — e si è schiantata, girandosi, contro un muretto. Il cameraman era nell'area di ripresa autorizzata, lungo il violetto di fuga, e ripreso tutto. Ma con tanto rischio da parte sua, dato che uno scatto di un fotografo a bordo pista ha mostrato che l'alettone posteriore di Tsunoda ha mancato di poco il braccio dell'operatore. Liberoquotidiano.it - Tsunoda si schianta, la scelta (pericolosissima) del cameraman: attimi di terrore in F1 | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La freddezza di un operatoredi Sky Sport UK, che in Messico si è visto arrivare la Racing Bulls di Yukiaddosso ma ha avuto comunque la freddezza di non lasciare la telecamera e continuare ancora a filmare. Ha quasi del clamoroso quanto è successo al via del Gp della scorsa domenica, al circuito dei fratelli Rodriguez. La vettura numero 22 del giapponese, dopo lo start, si è toccata con la Williams di Alexander Albon — anche lui protagonista di un weekend nero, dopo il contatto di venerdì con la Ferrari di Ollie Bearman — e si èta, girandosi, contro un muretto. Ilera nell'area di ripresa autorizzata, lungo il violetto di fuga, e ripreso tutto. Ma con tanto rischio da parte sua, dato che uno scatto di un fotografo a bordo pista ha mostrato che l'alettone posteriore diha mancato di poco il braccio dell'operatore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tsunoda si schianta, la scelta (pericolosissima) del cameraman: attimi di terrore in F1; Tsunoda si schianta la scelta pericolosissima del cameraman | attimi di terrore in F1 | Video; Viktor Orbán porta a Tbilisi il suo sigillo sui piani di Sogno georgiano; Empoli-Inter rinnova il ballottaggio di Inzaghi ma con una differenza!; ‘La scodata’ di De Chiesa | Vinatzer ormai è un gigantista Non mi aspetto che Hirscher torni a vincere; Mister Movie | Homer Simpson licenziato? Ecco il segreto del suo eterno impiego; Leggi >>>

Tsunoda trasportato d'urgenza al centro medico dopo l'incidente in Q3

(msn.com)

Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen avevano appena fatto segnare ottimi tempi nella Q3 quando Tsunoda si è schiantato causando una bandiera rossa. Dopo le qualifiche, il pilota della ...

Formula 1: ecco perché Yuki Tsunoda si meriterebbe una chance in Red Bull, ma non l’avrà

(automoto.it)

Nonostante i progressi, però, a Tsunoda per il sedile in Red Bull sembra preferito persino il licenziato Ricciardo. È quanto si intuisce dalle parole di Christian Horner, che in una puntata del ...

Come si è comportato Liam Lawson contro Yuki Tsunoda nel 2023?

(msn.com)

Lawson ha partecipato per la prima volta alla Q3, qualificandosi al decimo posto. Tsunoda si è schiantato al primo giro della gara, ma Lawson ha ottenuto i suoi primi punti in F1 e ha concluso ...

Il coraggio sensazionale del cameraman davanti allo spaventoso incidente di Tsunoda: cosa ha fatto

(msn.com)

Le immagini mostrano cosa è accaduto subito dopo la partenza: la monoposto del giapponese s'è schiantata contro una delle barriere della via di fuga ...