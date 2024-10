Trapani-Avellino 1-2, Biancolino: "Vittoria bella e importante, i ragazzi si meritano questa serata. Sulla classifica e sui tifosi..." (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una Vittoria importante contro una diretta concorrente, l'Avellino piega il Trapani a domicilio e conquista la sesta Vittoria consecutiva in campionato. Mister Raffaele Biancolia così al triplice fischio a Prima Tivvù: "Gara sofferta fino ad un certo punto, ma queste sono le vittorie Avellinotoday.it - Trapani-Avellino 1-2, Biancolino: "Vittoria bella e importante, i ragazzi si meritano questa serata. Sulla classifica e sui tifosi..." Leggi tutto 🔗 Avellinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unacontro una diretta concorrente, l'piega ila domicilio e conquista la sestaconsecutiva in campionato. Mister Raffaele Biancolia così al triplice fischio a Prima Tivvù: "Gara sofferta fino ad un certo punto, ma queste sono le vittorie

Trapani ko nello scontro Playoff: l’Avellino sbanca il “Provinciale” 1-2 | CLASSIFICA

Il Trapani sconfitto 1-2 nello scontro Playoff del "Provinciale" contro l'Avellino: decisivi i gol di Gori e Patierno ...

Trapani-Avellino 1-2, un secondo tempo da dimenticare

L’atteso confronto fra Trapani e Avellino al Provinciale si conclude con il successo in favore della formazione ospite per 1-2: a segno Gori (44') e il ...

Serie C: Trapani sconfitto in casa dall’Avellino. Vittoria Padova contro il Pntedera. Risultati finali e classifiche aggiornate dei tre gironi

Nel Girone A, il Padova ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Renate per 1-0 in una partita combattuta. Il gol della vittoria ha permesso al Padova di continuare la sua corsa verso le ...

Trapani-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Trapani-Avellino di mercoledì 30 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, girone C ...