Tragica scomparsa di Matilde Lorenzi: Cordoglio dei Vertici di FE.NA.L.I.

Cordoglio per la scomparsa della giovane campionessa Matilde Lorenzi: un esempio di forza, altruismo e dedizione Roma, 29 ottobre 2024 – Nell'apprendere della Tragica notizia, i Vertici di FE.NA.L.I. – F.N.L. ITALIA, con immenso dolore e profonda tristezza, affidano al presente Comunicato il pensiero per la giovanissima campionessa, Matilde Lorenzi, Caporale VFP4 dell'Esercito Italiano. La perdita della giovane Matilde, da sempre un esempio di dedizione, altruismo e coraggio, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla ed ammirarla. Il Segretario Generale Nazionale, dott. Giuseppe ALVITI, aggiunge: "Il nostro pensiero va ai suoi familiari, agli amici, ai colleghi del Gruppo Sportivo e d'Arma. In questo momento di grande dolore, gli siamo vicini con sincera solidarietà ed affetto".

La tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano

Il mondo dello sci piange la perdita di Matilde Lorenzi, giovane atleta di grande talento.

La tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, un'eredità da preservare

Se sapessi davvero scrivere riuscirei a spiegare meglio di come sto per fare perché la morte della giovane campionessa di sci Matilde Lorenzi mi ha così addolorato, e credo molti come me anche se non ...

La tragica morte di Matilde Lorenzi

La tragica fine della giovanissima Matilde Lorenzi richiama alla mente dei più adulti la morte di un'altra promessa dello sci azzurro, quella di Leonardo David, avvenuta nel 1985… Leggi ...

Pancalli 'la scomparsa di Lorenzi ci colpisce e addolora'

"Voglio esprimere il mio cordoglio e quello di tutto il Comitato Italiano Paralimpico per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro, a causa di un tragico incidente i ...