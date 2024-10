Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 09:00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questa mattina in piazza San Pietro la consueta udienza generale con Papa Francesco possibili ripercussioni sulcircostante la piazza proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorper lavori di riqualificazione del deposito di Piazza di Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggeranno integralmente sul bus sono in programma lavori notturni della galleria Giovanni XXIII chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti In quest’ultima direzione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.