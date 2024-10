Torna ad Arezzo il più grande Villaggio Tirolese d’Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Arezzo si prepara a vestire nuovamente i colori e i sapori del Natale con il ritorno del Villaggio Tirolese, dal 16 novembre 2024. L’iniziativa, che fa parte della rassegna “Arezzo Città del Natale 2024” e organizzata da Confcommercio con il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Banca Tema, gode del patrocinio del Comune di Arezzo e della collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo. Anche quest’anno la città di Giorgio Vasari ospiterà il più esteso Villaggio Tirolese d’Italia che tornerà ad animare piazza grande con una varietà di eventi e attrazioni. La nona edizione offre un programma ricco e diversificato: oltre al tradizionale mercatino natalizio, le Baite dei Sapori permetteranno di degustare prodotti tipici, mentre il Big Lights Show illuminerà i palazzi di piazza grande con giochi di luce e colori. Lanazione.it - Torna ad Arezzo il più grande Villaggio Tirolese d’Italia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 –si prepara a vestire nuovamente i colori e i sapori del Natale con il ritorno del, dal 16 novembre 2024. L’iniziativa, che fa parte della rassegna “Città del Natale 2024” e organizzata da Confcommercio con il sostegno della Camera di Commercio di-Siena e di Banca Tema, gode del patrocinio del Comune die della collaborazione con la FondazioneIntour e Discover. Anche quest’anno la città di Giorgio Vasari ospiterà il più estesoche tornerà ad animare piazzacon una varietà di eventi e attrazioni. La nona edizione offre un programma ricco e diversificato: oltre al tradizionale mercatino natalizio, le Baite dei Sapori permetteranno di degustare prodotti tipici, mentre il Big Lights Show illuminerà i palazzi di piazzacon giochi di luce e colori.

