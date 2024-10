Spagna, alluvioni in regione Valencia: i soccorsi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna continua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunità Valenciana hanno spazzato via automobili, trasformato le strade dei villaggi in fiumi e interrotto linee ferroviarie e autostrade. Secondo le autorità spagnole i morti sono almeno 51. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti in gran parte del sud e dell’est della Spagna. Un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato vicino a Malaga, ma le autorità ferroviarie hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito. Acque fangose hanno trascinato veicoli lungo le strade a velocità terrificanti, mentre pezzi di legno e articoli domestici fluttuavano nel fiume d’acqua. Polizia e servizi di soccorso hanno utilizzato elicotteri per evacuare le persone dalle case e dai veicoli. Lapresse.it - Spagna, alluvioni in regione Valencia: i soccorsi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incontinua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunitàna hanno spazzato via automobili, trasformato le strade dei villaggi in fiumi e interrotto linee ferroviarie e autostrade. Secondo le autorità spagnole i morti sono almeno 51. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti in gran parte del sud e dell’est della. Un treno ad alta velocità con quasi 300 persone a bordo è deragliato vicino a Malaga, ma le autorità ferroviarie hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito. Acque fangose hanno trascinato veicoli lungo le strade a velocità terrificanti, mentre pezzi di legno e articoli domestici fluttuavano nel fiume d’acqua. Polizia e servizi di soccorso hanno utilizzato elicotteri per evacuare le persone dalle case e dai veicoli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione in Spagna, piogge torrenziali a Valencia: oltre 50 vittime; Alluvione in Spagna, 51 morti a Valencia: cosa sta succedendo in Andalusia – Il video; La Spagna colpita da alluvioni: almeno 51 morti nell'area di Valencia; Inondazioni a Valencia, 51 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Aggiornamento del 30 Ottobre delle ore 10:09; Alluvioni in Spagna, almeno 51 morti a Valencia: tra di loro anche bambini. Le autorità: «Situazione senza precedenti»; Spagna, tempeste e alluvioni: a Valencia decine di automobili trasciante via da una marea di acqua e fango; Leggi >>>

Spagna, alluvioni improvvise in regione di Valencia, almeno 51 morti

(msn.com)

MADRID (Reuters) - Almeno 51 persone sono morte a causa delle alluvioni improvvise che hanno colpito la regione di Valencia in seguito alle piogge torrenziali di ieri, che hanno sommerso strade e citt ...

Violente alluvioni in Spagna: oltre 50 morti nella regione di Valencia

(tpi.it)

Una serie di inondazioni improvvise dovute alle gravi precipitazioni che ieri hanno colpito l’est della penisola iberica hanno travolte auto, trasformato le strade in fiumi e interrotto il traffico lu ...

La Spagna colpita da alluvioni: almeno 51 morti nell'area di Valencia

(msn.com)

Un'ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la regione di Valencia con alluvioni continue e la morte di decine di persone ...

Spagna, alluvioni nell’area di Valencia: le immagini dall’alto

(lapresse.it)

Decine di persone sarebbero morte nella Comunità Valenciana, in Spagna, a causa delle alluvioni causate dalle piogge torrenziali. Fra le vittime ci sarebbero ...