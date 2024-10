Si salva con il suo cane durante l’alluvione in Spagna: il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La violenta alluvione che si sta abbattendo in Spagna non risparmia nessuno, compresi gli animali. In un video diffuso in Rete una donna è riuscita a salire sull'elicottero dei soccorsi portando con sé anche il suo cane e i suoi gatti. Fanpage.it - Si salva con il suo cane durante l’alluvione in Spagna: il video Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La violenta alluvione che si sta abbattendo innon risparmia nessuno, compresi gli animali. In undiffuso in Rete una donna è riuscita a salire sull'elicottero dei soccorsi portando con sé anche il suoe i suoi gatti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Si salva con il suo cane durante l’alluvione in Spagna: il video; Maltempo Valencia, le incredibili immagini del salvataggio di una donna e del suo cane; SPAGNA Dalle urla della donna per salvare il suo cane agli altri strappati alla morte; Muore a causa di un incendio, il suo cane si salva; Si cala in un tombino per salvare il cane e muore: tragedia a Pianoro; Si tuffa nel fiume per salvare il suo cane, la storia di Amanda e Groot ritrovati morti abbracciati; Leggi >>>

Frana sulla spiaggia in Inghilterra, una donna scappa e si salva con il suo cane

(tg.la7.it)

Una parte della scogliera, a inizio settimana, è franata su alcune cabine a Bournemouth, in Inghilterra. Una passante, Melissa Mahon, ha ripreso per caso l'incidente. Il video mostra la cabina spinta ...

Maltempo Valencia, le incredibili immagini del salvataggio di una donna e del suo cane

(tg.la7.it)

Sono stati salvati entrambi. A Valencia u na donna, rimasta intrappolata dalla furia dell'acqua, e il suo cane. Il vigile del fuoco calatosi dall'elicottero, sotto la pioggia battente è in difficoltà, ...

Valencia, elicottero salva una donna e il suo cane sommersi dall'acqua

(ilgiornale.it)

I soccorsi sono arrivati giusti in tempo prima della tragedia: salvi per miracolo una donna e il suo cane dalla furia dell'alluvione nella regione di Valencia ...

Video. L'uomo si salva appena in tempo grazie al suo cane che si accorge del pericolo in giardino

(wamiz.it)

Video salva con Video salva con

L'intervento fulmineo di questo cane ha salvato la vita al suo proprietario. È interessante notare che i ... Da quando esiste Internet, la rete si riempie gradualmente di foto e video di animali che ...