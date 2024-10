San Siro: tifoso del Napoli espulso per un’esultanza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Provvedimento estremo nel tempio del calcio milanese dopo la rete del raddoppio azzurro L’ennesimo episodio che macchia il calcio italiano. Durante Milan-Napoli, un tifoso azzurro è stato costretto a lasciare San Siro per aver esultato al gol di Kvaratskhelia. Un fatto grave che riporta alla luce il tema della libertà di tifo negli stadi italiani. La dinamica è tanto semplice quanto sconcertante: dopo il raddoppio del Napoli, il sostenitore partenopeo ha manifestato la sua gioia sventolando una sciarpa azzurra. Un gesto naturale, trasformato in un caso dai fischi e dagli insulti provenienti dai settori circostanti del Meazza. Gli steward, invece di garantire l’incolumità del tifoso ospite, hanno optato per la soluzione più drastica: l’allontanamento dall’impianto. Napolipiu.com - San Siro: tifoso del Napoli espulso per un’esultanza Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Provvedimento estremo nel tempio del calcio milanese dopo la rete del raddoppio azzurro L’ennesimo episodio che macchia il calcio italiano. Durante Milan-, unazzurro è stato costretto a lasciare Sanper aver esultato al gol di Kvaratskhelia. Un fatto grave che riporta alla luce il tema della libertà di tifo negli stadi italiani. La dinamica è tanto semplice quanto sconcertante: dopo il raddoppio del, il sostenitore partenopeo ha manifestato la sua gioia sventolando una sciarpa azzurra. Un gesto naturale, trasformato in un caso dai fischi e dagli insulti provenienti dai settori circostanti del Meazza. Gli steward, invece di garantire l’incolumità delospite, hanno optato per la soluzione più drastica: l’allontanamento dall’impianto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delsi infiltra ae profetizza il risultato finale | VIDEO; Milan-, rissa in tribuna a: tifosi azzurri allontanati (ingiustamente); Milan-, ottomila tifosi in trasferta:si colora di azzurro; Clamoroso aazzurro espulso dallo stadio dopo lo 0-2 di Kvara; Ennesimodelcacciato da, aveva esultato così | VIDEO; Milan-, tifosi indiavolati: Fonseca preferito a Conte, la papera di Maignan (e non solo) e il caso Leao; Leggi >>>

San Siro: tifoso del Napoli espulso per un’esultanza

(napolipiu.com)

Tifoso del Napoli allontanato da San Siro dopo l'esultanza per il gol di Kvaratskhelia. Tensione in tribuna durante Milan-Napoli.

Ennesimo tifoso del Napoli cacciato da San Siro, aveva esultato così | VIDEO

(msn.com)

Milan-Napoli 0-2, tifoso napoletano cacciato dallo stadio San Siro dopo aver esultato in modo plateale esibendo la sciarpa azzurra. Subissato di fischi ed insulti, il tifoso del Napoli viene costretto ...

Milan-Napoli 0-2, le vittorie più belle degli azzurri a San Siro

(msn.com)

Il Napoli espugna San Siro, una notte bellissima quella degli azzurri a San Siro, capaci di mantenere il primo posto in classifica e allungare sulle inseguitrici. Una vittoria a Milano che ...

Milan-Napoli, ottomila tifosi in trasferta: San Siro si colora di azzurro

(msn.com)

I 4.100 biglietti del settore ospiti, quello destinato ai tifosi del Napoli residenti in Campania è sold out fin dal primo giorno. Ma si fa fatica a non pensare che in giro, tra vari ...