Roma Arte in Nuvola 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 22 al 24 novembre torna Roma Arte in Nuvola, la grande fiera internazionale d’Arte moderna e contemporanea della Capitale ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni promossa da Eur SpA.Dopo gli oltre 35.000 visitatori dello scorso anno, la Romatoday.it - Roma Arte in Nuvola 2024 Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 22 al 24 novembre tornain, la grande fiera internazionale d’moderna e contemporanea della Capitale ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni promossa da Eur SpA.Dopo gli oltre 35.000 visitatori dello scorso anno, la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Roma Arte in Nuvola 2024: dal 22 al 24 novembre; Arte in Nuvola 2024, dal 22 al 24 novembre la nuova edizione alla Nuvola dell’Eur; Roma Arte in Nuvola 2024, le prima novità della quarta edizione della fiera; Roma Arte in Nuvola 2024; Annunciate le date di Roma Arte in Nuvola, fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma; Roma Arte in Nuvola: torna a novembre la fiera d’arte moderna e contemporanea; Leggi >>>

L’Economia della Bellezza aiuta a generare 192 miliardi di euro di fatturato

(ilsole24ore.com)

Le aziende che investono in arte e cultura registrano un incremento della produttività superiore di 1,4 rispetto alla media e sale a più di 3 nei gruppi bancari ...

Le mostre dell'autunno 2024 a Roma. L'elenco completo

(romatoday.it)

Ci sono i grandi nomi, quelli che hanno fatto la storia dell'arte, le mostre di artisti contemporanei e le "experience": veri e propri viaggi immersivi che, a volte, fanno tornare bambini. Le mostre d ...

Giornata internazionale contro il cancro al seno, Nuvola illuminata di rosa

(iltempo.it)

Dall’imbrunire fino alle 01.00 di domani La Nuvola, uno dei simboli contemporanei di Roma, icona internazionale e di architettura, polo congressuale più importante della Capitale e tra i primi ...

Spioni di Stato, la vittoria di Bucci e una lezione dalla bellezza di Roma

(tempi.it)

Dopo trent'anni di sputtanamento, dov'è la sorpresa? Cosa insegna il caso ligure e la necessità della cultura cristiana ...