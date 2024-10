Red Bull, Horner: “Perez? Sempre supportato, più di così non possiamo fare” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Perez sa che la F1 è un business basato sui risultati, e che quando non sei performante i riflettori sono puntati su di te, è inevitabile. Come team, abbiamo bisogno che entrambe le vetture vadano a punti, è la natura della F1. Stiamo lavorando con lui il più duramente possibile per aiutarlo, penso che abbiamo fatto tutto quello che potevamo per supportarlo, e continueremo a farlo in Brasile. Ma si arriva a un certo punto in cui più di così non si può fare“. così Christian Horner ha commentato la situazione legata a Sergio Perez ai microfoni di ESPN. Il futuro del pilota messicano in Red Bull, infatti, è più che mai in bilico, dopo una stagione a dir poco sottotono, con il team di Milton Keynes che è addirittura terzo nella classifica costruttori. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “sa che la F1 è un business basato sui risultati, e che quando non sei performante i riflettori sono puntati su di te, è inevitabile. Come team, abbiamo bisogno che entrambe le vetture vadano a punti, è la natura della F1. Stiamo lavorando con lui il più duramente possibile per aiutarlo, penso che abbiamo fatto tutto quello che potevamo per supportarlo, e continueremo a farlo in Brasile. Ma si arriva a un certo punto in cui più dinon si può“.Christianha commentato la situazione legata a Sergioai microfoni di ESPN. Il futuro del pilota messicano in Red, infatti, è più che mai in bilico, dopo una stagione a dir poco sottotono, con il team di Milton Keynes che è addirittura terzo nella classifica costruttori.

