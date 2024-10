Tpi.it - Piacenza, un super testimone inchioda l’ex della 13enne morta cadendo dal tetto: “Lui l’ha buttata giù”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Aurora, la ragazzina di 13 anniprecipitando dalal settimo piano del condominio in cui viveva a, è statagiù dal palazzo dal suo ex fidanzato, di due anni più grande. Lo avrebbe riferito alle forze dell’ordine unche sostiene di aver visto la scena. È stato il suo racconto – secondo quanto scrivono i giornali locali – a convincere la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo del ragazzo, che inizialmente era indagato a piede libero. La manette per il 15enne sono scattate nella serata di lunedì 28 ottobre, quasi quattro giorni dopo la morte di Aurora. Il presunto assassino si trova ora in un istituto minorile con l’accusa di omicidio in attesaconvalida del fermo da parte del gip.