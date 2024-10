Ilfoglio.it - Perdere la memoria non è sempre un male. La storia di Luciano raccontata da Veltroni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Come molti, sono rimasto colpito e commosso dalladiD’Adamo, raccolta eda Waltersul Corriere di ieri. Lo smemorato di Monte Mario ha quasi settant’anni ma, dopo un incidente, i suoi ricordi sono tornati alla primavera del 1980; non si riconosce allo specchio, non si capacita di avere dei figli, è stato necessario raccontargli della morte di sua madre. La sua vicenda ha qualcosa di metafisico, che abbraccia tutte le nostre esistenze, e sarà difficile non pensare a lui ogni volta che ci vedremo troppo vecchi, non comprenderemo cose che pure abbiamo fatto in passato, sentiremo rifarsi vivo il pungolo di un dolore che sentivamo sopito. O, magari, proveremo come nuove delle gioie dimenticate in un cassetto.