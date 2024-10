Parco per tutti a Torre a mare: ok al progetto per l'installazione di telecamere di sicurezza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Parco per tutti a Torre a mare, il cui cantiere volge verso la conclusione, disporrà di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato il progetto esecutivo del valore di 85mila Baritoday.it - Parco per tutti a Torre a mare: ok al progetto per l'installazione di telecamere di sicurezza Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilper, il cui cantiere volge verso la conclusione, disporrà di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato ilesecutivo del valore di 85mila

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Parco per tutti a Torre a mare: ok al progetto per l'installazione di telecamere di sicurezza; Impianto di videosorveglianza nel Parco per tutti a Torre a Mare: giunta approva il progetto esecutivo per la realizzazione; Bari, Parco per Tutti quasi pronto a Torre a Mare; Cinecittà bene comune, Centocelle e Pratone di Torre spaccata: “unico grande parco”; Dalle giostrine all’anfiteatro, a Torre a Mare scatta il conto alla rovescia per il ‘Parco per tutti’: “Pronto a fine settembre”; Al Parco Tutti Insieme esami gratuiti per patologie respiratorie croniche; Leggi >>>

Parco per tutti a Torre a mare: ok al progetto per l'installazione di telecamere di sicurezza

(baritoday.it)

L'area verde che verrà inaugurata nel 2025 sarà dotata di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione collegata con la Polizia locale. L'assessore Scaramuzzi: "Deterrente per atti vandalici ...

Tutti alla torre per scoprire i suoi segreti grazie al Gruppo Storico “Giovanna I d’Angiò“

(primonumero.it)

Si sa che la storia narra episodi che spesso emozionano. Le pietre antiche poi stranamente nel loro silenzio li raccontano per segnalare i sentimenti di ...

Casal Bianco e Piscine di Torre Spaccata: in periferia due centri sportivi tornano a nuova vita

(romatoday.it)

I fondi per riqualificare i due centri sportivi arriveranno dal Campidoglio e, soprattutto, dal Governo. L'assessore allo sport Alessandro Onorato: "Così doteremo due popolosi quartieri di luoghi per ...

Pratone Torre Spaccata, Gualtieri incontra i cittadini: bocciata l’ipotesi del parco naturale

(romatoday.it)

A palazzo Senatorio il confronto con il comitato contrario alla cementificazione dell'area verde. Delusi i cittadini: "Ci hanno detto che il comune non può permettersi espropri né di restare in balia ...