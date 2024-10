Paola Caruso sposa il fidanzato Gianmarco, ma è guerra con la ex di lui (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paola Caruso sposa il fidanzato Gianmarco. Ad annunciarlo, emozionatissima, è stata la stessa showgirl nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 27 ottobre. “Mi sposo, lo farò in chiesa. Ancora non ci credo. La data è il 10 luglio. Sono pronta”, queste le sue parole al cospetto di Silvia Toffanin. Eppure dopo quelle dichiarazioni è arrivata repentina la risposta di una donna, Simona Silvestre nonché ex compagna di lui, che tramite alcune storie di Instagram ha rivelato la sua scomoda verità. Paola Caruso e l’annuncio delle nozze a Verissimo Sono note le vicissitudini di Paola Caruso, spesso ospite in televisione per parlare dei problemi di salute del figlio Michele. Tanti i momenti difficili, tante le lacrime. Stavolta, però, sono state di gioia nel raccontare la relazione con il fidanzato Gianmarco, col quale è pronta a convolare a nozze. Dilei.it - Paola Caruso sposa il fidanzato Gianmarco, ma è guerra con la ex di lui Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)il. Ad annunciarlo, emozionatissima, è stata la stessa showgirl nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 27 ottobre. “Mi sposo, lo farò in chiesa. Ancora non ci credo. La data è il 10 luglio. Sono pronta”, queste le sue parole al cospetto di Silvia Toffanin. Eppure dopo quelle dichiarazioni è arrivata repentina la risposta di una donna, Simona Silvestre nonché ex compagna di lui, che tramite alcune storie di Instagram ha rivelato la sua scomoda verità.e l’annuncio delle nozze a Verissimo Sono note le vicissitudini di, spesso ospite in televisione per parlare dei problemi di salute del figlio Michele. Tanti i momenti difficili, tante le lacrime. Stavolta, però, sono state di gioia nel raccontare la relazione con il, col quale è pronta a convolare a nozze.

