Oceania 2: aperte le prevendite del film Sono ufficialmente aperte le prevendite per Oceania 2, l'epico lungometraggio animato targato Walt Disney Animation Studios. In uscita nelle sale italiane il 27 novembre 2024, Oceania 2 riunisce Vaiana (con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e Maui (con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana), per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito www.Oceaniamovie.it, in continuo aggiornamento. Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr.

