Minacce a Meloni: la premier difende i centri in Albania e rivendica risultati contro i trafficanti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ho tanti nemici, e imi hanno minacciato di morte,” ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia, ribadendo l’intenzione di portare avanti la nuova strategia sui flussi migratori attraverso la collaborazione con l’. Durante la registrazione del programma “Porta a Porta” in onda questa sera,ha spiegato come il piano di apriredi accoglienza in, parte di un accordo tra i due Paesi, rappresenti per il governo una soluzione cruciale nella gestione dei flussi migratori, tanto da attirare l’attenzione dell’Unione Europea. “L'Europa guarda con interesse all’intesa" ha affermato la, aggiungendo che talihanno il potenziale per trasformarsi in un serio deterrente per coloro che cercano di raggiungere i confini europei attraversando il Mediterraneo.