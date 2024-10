Milan, Paulo Fonseca: io responsabile. Rafael Leao? Non c’è nessun conflitto ma… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milan, al termine della gara col Napoli mister Paulo Fonseca ha analizzato la gara soffermandosi su Rafael Leao. Ecco le dichiarazioni Il Milan incassa un’altra sconfitta a San Siro davanti ai propri tifosi (0-2 in favore del Napoli) pur disputando una delle migliori partite dal punto di vista del gioco. La formazione allenata da Paulo Fonseca subisce due goal nel primo tempo per disattenzioni difensive che costano caro. La gara, però, la fa il Diavolo, anche se non riesce ad andare in goal nonostante le occasioni create. Al termine della sfida, mister Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la sconfitta. Il tecnico portoghese si è voluto soffermare in particolare su Rafael Leao. Ecco le parole: Non voglio entrare nei dettagli. Il mio modo di gestire le cose con i giocatori è diverso. Con lui non c’è nessun conflitto, è solo una scelta tecnica. Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca: io responsabile. Rafael Leao? Non c’è nessun conflitto ma… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), al termine della gara col Napoli misterha analizzato la gara soffermandosi su. Ecco le dichiarazioni Ilincassa un’altra sconfitta a San Siro davanti ai propri tifosi (0-2 in favore del Napoli) pur disputando una delle migliori partite dal punto di vista del gioco. La formazione allenata dasubisce due goal nel primo tempo per disattenzioni difensive che costano caro. La gara, però, la fa il Diavolo, anche se non riesce ad andare in goal nonostante le occasioni create. Al termine della sfida, misterha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la sconfitta. Il tecnico portoghese si è voluto soffermare in particolare su. Ecco le parole: Non voglio entrare nei dettagli. Il mio modo di gestire le cose con i giocatori è diverso. Con lui non c’è, è solo una scelta tecnica.

