Milan, l'analisi di Costacurta: ecco chi ha sbagliato con il Napoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Milan è uscito ancora una volta sconfitto da San Siro dove, nella decima giornata di Serie A, è passato il Napoli di Antonio Conte. L`ex Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè uscito ancora una volta sconfitto da San Siro dove, nella decima giornata di Serie A, è passato ildi Antonio Conte. L`ex

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan: l’errore imperdonabile. Napoli: il metodo Conte. Inter-Juve 4-4: l’ingenuità da correggere, l’impatto di Motta, l’idea di “spettacolo”. Roma: una situazione grottesca. E sul rinvio di Bologna…; Milan, l’accusa di Fonseca: a chi si riferiva? Il web ribolle, è polemica; Perché per il Milan l'ipotesi del nuovo stadio a San Donato Milanese è più concreta di un secondo San Siro; Sorpresa Napoli, rifinitura prima della partita col Milan! L’arrivo degli azzurri e il motivo della scelta di Conte | VIDEO ESCLUSIVO; Juve e Milan l’hanno saputo: Zirkzee ha scelto il prossimo club; Napoli, vittoria pesantissima in casa del Milan: l'analisi di Pedullà; Leggi >>>

Milan, l'analisi di Costacurta: ecco chi ha sbagliato con il Napoli

(calciomercato.com)

Il Milan è uscito ancora una volta sconfitto da San Siro dove, nella decima giornata di Serie A, è passato il Napoli di Antonio Conte. L`ex capitano dei rossoneri,.

Leao ora è l'ultimo degli attaccanti: ma Fonseca lo motiva o lo deprime?

(gazzetta.it)

Quando il tecnico ha perso Pulisic non ha cambiato attaccante con attaccante, ma ha mandato in campo Musah. Rafa però è stato l’unico a costringere Meret a una grande parata ...

Mercato Milan, un rossonero verso l’addio: occasione a 15 milioni

(msn.com)

Il Milan ha già iniziato a pianificare le prossime mosse di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a gennaio e risolvere alcune criticità. La priorità del club è trovare un centrocampista di a ...

Milan-Napoli 0-2, azzurri vincenti e Conte si riscopre anche bello

(ilmattino.it)

È dolce l'attesa del Napoli che vivrà questo mercoledì da divano a osservare cosa faranno le inseguitrici. La vittoria contro il Milan mette gli azzurri nella ...