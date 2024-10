Mariavittoria, lacrime e delusione al GF: il rapporto con Tommaso è finito? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono tanti i turbamenti che aleggiano all’interno della casa del Grande Fratello. Se da una parte Shaila e Lorenzo fanno parlare del loro rapporto, lasciando amarezze in Javier ed Helena, dall’altra c’è chi soffre altrettante pene d’amore. Mariavittoria ha subìto il corso degli eventi che l’hanno portata a riflettere sul legame che aveva instaurato con Tommaso nel corso del reality show. Quanto accaduto nella decima puntata l’ha profondamente turbata e il suo tormento ora le ha fatto raggiungere nuove consapevolezze. Ne va del suo futuro con il ragazzo. L’avvicinamento di Tommaso con Maica: Mariavittoria sconvolta Era inevitabile che l’arrivo nella casa, anche se per pochissimo, di Maica portasse scompiglio nel cuore di Mariavittoria. La concorrente spagnola si è avvicinata molto a Tommaso, il quale si è dimostrato fortemente colpito da lei. Tutto.tv - Mariavittoria, lacrime e delusione al GF: il rapporto con Tommaso è finito? Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono tanti i turbamenti che aleggiano all’interno della casa del Grande Fratello. Se da una parte Shaila e Lorenzo fanno parlare del loro, lasciando amarezze in Javier ed Helena, dall’altra c’è chi soffre altrettante pene d’amore.ha subìto il corso degli eventi che l’hanno portata a riflettere sul legame che aveva instaurato connel corso del reality show. Quanto accaduto nella decima puntata l’ha profondamente turbata e il suo tormento ora le ha fatto raggiungere nuove consapevolezze. Ne va del suo futuro con il ragazzo. L’avvicinamento dicon Maica:sconvolta Era inevitabile che l’arrivo nella casa, anche se per pochissimo, di Maica portasse scompiglio nel cuore di. La concorrente spagnola si è avvicinata molto a, il quale si è dimostrato fortemente colpito da lei.

