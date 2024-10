Formiche.net - Lo yuan perde colpi. Così la de-dollarizzazione cinese finisce nel limbo

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La de-è sempre più un mito. E non solo perché Wall Street si sta attrezzando per aumentare la sua capitalizzazione, proprio in risposta alla sfida al biglietto verde lanciata dai Brics. Il fatto è che locontinua arenei confronti del dollaro. Un esempio? Martedì scorso la monetaha toccato il minimo degli ultimi due mesi rispetto al biglietto verde. Più nel dettaglio, lospot ha aperto le contrattazioni dello scorso martedì a 7,1320 per dollaro ed è sceso a un minimo di 7,1367 nelle contrattazioni mattutine, il suo livello più debole da settimane a questa parte. E il dollaro? La valuta americana vive un momento estremamente felice, visto che si aggira vicino al massimo degli ultimi 3 mesi, sostenuto da una solida economia statunitense e con il mercato del lavoro a pieno regime.