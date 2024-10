Movieplayer.it - Lanterns: Kelly Macdonald entra ufficialmente nel cast della serie

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La star di Trainspotting,, hafirmato per un ruolo di supporto nella prossimaDCU. Confermando una recente indiscrezione suling, i giornali riportano chehafirmato per interpretare un ruolo di supporto nelladel DCU. Avevamo sentito che l'attrice scozzese - che ha recitato in film come Trainspotting, Non è un paese per vecchi e Boardwalk Empire - era in lizza per il ruolo dell'amante di Hal Jordan, il che ha portato a speculare sulla possibilità che interpretasse Star Sapphire. Anche se il suo personaggio dovrebbe essere coinvolto sentimentalmente con Jordan, non sembra cheinterpreterà un eroe o un cattivoDC Comics. Secondo THR,interpreterà lo