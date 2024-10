Piperspettacoloitaliano.it - La Legge di Lidia Poët 3 si farà: quando esce la terza stagione

Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sarà Ladi3 ? Ladiè una della serie tv italiane più apprezzate, sia per l’ambientazione retrò che per la storia ispirata a fatti reali. Ad incarnare il volto della protagonista è Matilda De Angelis, affiancata da altri giovani attori come Gianmarco Saurino e Eduardo Scarpetta. Dopo il finale della seconda, il pubblico si sta già chiedendo se ci sarà una. Ladi3 si? Ecco le ultime notizie. Ladi3 si? La risposta dello sceneggiatore A parlare di Ladi3 è lo sceneggiatore della fiction «Ci sarà la? Noi speriamo di sì e che il pubblico risponda positivamente. Ora è il destino della serie tv è nelle sue mani. Noi ci speriamo e intanto ragioniamo su come portare avanti la storia e le battaglie di