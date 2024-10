La AEW ha perso le redini delle storie (tranne una) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è un grosso problema di narrazione in AEW, ultimamente. Qualcuno direbbe “da molto tempo”, ma si tratta di hater per moda che domani andranno a odiare qualcos’altro. Ma è evidente che dal post All Out, la compagnia abbia perso la bussola. Letteralmente. E c’è un dettaglio che non fa presagire un buon futuro: dopo Full Gear ritorna il Continental Classic. Dunque la scrittura rallenterà e per qualcosa di buono, oltre i singoli match, dovremo attendere. Al momento sta funzionando una sola storia, quella BCC. Da quanto emerso, la sta scrivendo Bryan Danielson, senza che Tony Khan ci possa mettere mano (è impegnato con RJ City nella scrittura di White-Page, altra buona storyline). Stanno andando piano, è logica, prima o poi dovrà esplodere. Stanno gettando tanti semi, da qualche parte dovranno germogliare. Il ppv è comunque il 23 novembre. Il tempo c’è. Manca tutto il resto. Zonawrestling.net - La AEW ha perso le redini delle storie (tranne una) Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è un grosso problema di narrazione in AEW, ultimamente. Qualcuno direbbe “da molto tempo”, ma si tratta di hater per moda che domani andranno a odiare qualcos’altro. Ma è evidente che dal post All Out, la compagnia abbiala bussola. Letteralmente. E c’è un dettaglio che non fa presagire un buon futuro: dopo Full Gear ritorna il Continental Classic. Dunque la scrittura rallenterà e per qualcosa di buono, oltre i singoli match, dovremo attendere. Al momento sta funzionando una sola storia, quella BCC. Da quanto emerso, la sta scrivendo Bryan Danielson, senza che Tony Khan ci possa mettere mano (è impegnato con RJ City nella scrittura di White-Page, altra buona storyline). Stanno andando piano, è logica, prima o poi dovrà esplodere. Stanno gettando tanti semi, da qualche parte dovranno germogliare. Il ppv è comunque il 23 novembre. Il tempo c’è. Manca tutto il resto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: AEW: La WWE pensa ad un clamoroso ritorno, occhio a Malakai Black; Solo Sikoa prende in mano le redini della Bloodline: la nuova rivelazione a SmackDown; Leggi >>>

La AEW cambia i piani: non doveva essere Jon Moxley a ritirare Bryan Danielson

(worldwrestling.it)

In occasione di AEW WrestleDream, c’è stato un main event assurdo tra il campione mondiale Bryan Danielson e il suo sfidante Jon Moxley, con i due che una volta erano grandi alleati all’interno del ...

AEW: Immagini shock da Dynamite che preoccupano i fan

(spaziowrestling.it)

Dal suo debutto nel 2019, la AEW ha visto una crescita e un successo sostanziali nel mondo del wrestling. Tuttavia, dall’evento All Out del 2021, lo slancio si è rallentato un po’. Come ogni società, ...

La AEW censura l'attacco a Bryan Danielson dopo WrestleDream

(worldwrestling.it)

Pare strano a dirsi, ma la AEW ha scelto di non divulgare segmenti video di quanto avvenuto nel post match tra Jon Moxley e Bryan Danielson per la sua brutalità. La All Elite non ha mai avuto timore ...

AEW WrestleDream: Swerve Strickland conferma lo stato del suo ritorno sul ring

(zonawrestling.net)

Swerve Strickland ha fatto un grande ritorno in AEW a WrestleDream, e non ha perso tempo a lasciare il segno. Insieme a Prince Nana, Swerve ha parlato al pubblico, esprimendo la sua frustrazione per ...