Lanazione.it - Incendio al Kursaal, due arresti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 31 ottobre 2024 – Quelle ore di terrore, tra fuoco e fiamme, rimarranno per sempre nei ricordi di chi ha visto i fatti. La notte dello scorso 23 marzo, undoloso distrusse il noto locale Principe Lounge Bar, gestito da un imprenditore cinese residente a Prato, in corso Roma 20, nella facciata storica del. I vigili del fuoco furono impegnati fino alle 12 per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Il cuore del centro cittadino subì una ferita terribile. Le immagini dell’, riprese dagli smartphone dei presenti, si diffusero in tutta Italia. Neanche due settimane dopo, tentativo simili accaddero ai danni della Villa Resort, a Pieve a Nievole in via del Poggetto. Dopo mesi indagini serrate, i presunti responsabili sono stati individuati e catturati. E’ morto l’imprenditore Alfredo Pasquinelli.