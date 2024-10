Il diritto di contare: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il diritto di contare: trama (storia vera), cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il diritto di contare, film uscito nel 2016 e diretto da Theodore Melfi. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly e racconta la vita di Katherine Johnson, una scienziata e matematica che negli anni ’60 ha collaborato con la NASA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un gruppo di donne intelligentissime devono lottare non soltanto contro un sistema aziendale maschilista, ma anche contro il razzismo e la Guerra Fredda. Ambientata negli anni ’60, la storia vede la NASA determinata a seguire l’esempio dei russi, reduci dal primo volo spaziale dell’uomo. Nel pieno della Guerra Fredda, le protagoniste del film vivono in un’America schiacciata dal razzismo e dal patriarcato. Tpi.it - Il diritto di contare: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi: trama (storia vera), cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ildiuscito nel 2016 e diretto da Theodore Melfi. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly e racconta la vita di Katherine Johnson, una scienziata e matematica che negli anni ’60 ha collaborato con la NASA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un gruppo di donne intelligentissime devono lottare non soltanto contro un sistema aziendale maschilista, ma anche contro il razzismo e la Guerra Fredda. Ambientata negli anni ’60, la storia vede la NASA determinata a seguire l’esempio dei russi, reduci dal primo volo spaziale dell’uomo. Nel pieno della Guerra Fredda, le protagoniste delvivono in un’America schiacciata dal razzismo e dal patriarcato.

