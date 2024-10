Quotidiano.net - Iacchetti e Conticini: “Il nostro musical Tootsie è un gran divertimento. E una scelta femminista”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – “Dustin Hoffman? Mi arrendo già alla D” scherza Paolosalendo, a 55 anni, sui tacchi dicol pensiero al blockbuster diretto da Sydney Pollack, arrivato sullo schermo nell’82 e sui palcoscenici trentasei anni dopo col libretto di Robert Horn e le canzoni di David Yazbek. La vicenda dell’attore in crisi che ritrova il successo in abiti femminili vedendosi poi costretto a scegliere, per amore, tra l’essere e l’apparire, sbarca per la prima volta in Italia in forma dial Lyrick di Assisi, dove domani e dopodomani avvia un tour destinato a tenerlo sulla strada fino a marzo, con tappe pure a Milano, Varese, Bologna, Reggio Emilia e Firenze.