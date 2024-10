Gli unici a salvarsi: Club nautici e circoli velici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutti scontenti in spiaggia, tranne le associazioni sportive quali circoli velici e Club nautici. A superare la tagliola del decreto Fitto e della direttiva Bolkestein, alla fine, sono state soltanto le associazioni sportive dilettantistiche titolari di concessioni balneari che svolgono attività no-profit in via stabile e principale e "perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative, di promozione di benessere psicofisico". L’unico emendamento approvato da un fronte bipartisan riguardava proprio queste attività . Le associazioni sportive legate al mare saranno escluse quindi dai futuri bandi per i rinnovi delle concessioni. Un sospiro di sollievo che consentirà di mantenere in vita realtà storiche sulla nostra costa quali il Club nautico di Rimini o quello di Riccione. Ilrestodelcarlino.it - Gli unici a salvarsi: Club nautici e circoli velici Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutti scontenti in spiaggia, tranne le associazioni sportive quali. A superare la tagliola del decreto Fitto e della direttiva Bolkestein, alla fine, sono state soltanto le associazioni sportive dilettantistiche titolari di concessioni balneari che svolgono attività no-profit in via stabile e principale e "perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative, di promozione di benessere psicofisico". L’unico emendamento approvato da un fronte bipartisan riguardava proprio queste attività . Le associazioni sportive legate al mare saranno escluse quindi dai futuri bandi per i rinnovi delle concessioni. Un sospiro di sollievo che consentirà di mantenere in vita realtà storiche sulla nostra costa quali ilnautico di Rimini o quello di Riccione.

