Lettera43.it - «Fascismo immenso e rosso», la sinistra chiede le dimissioni della sottosegretaria all’Istruzione Frassinetti

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paoladi Fratelli d’Italia, è finita al centro delle polemiche per aver scritto: «», sul proprio profilo Facebook, in risposta a un commento a un suo post a tema calcistico. Si tratta di una citazione di Robert Brasillach, scrittore francese di estrema destra che collaborò con il Terzo Reich durante l’occupazione nazista. Il post didedicato ai 40 anni del gol di Hateley.Quel doppio anniversario del 28 ottobre: marcia su Roma e gol di Hateley Il commento diè arrivato il 28 ottobre, anniversariomarcia su Roma. Ma tutto è scaturito come detto dal calcio e da una speciale ricorrenza per una milanista come: i 40 anni dell’iconico gol di testa segnato da Mark Hateley nel derby contro l’Inter, andato in scena a San Siro, appunto, il 28 ottobre 1984.