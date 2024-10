Terzotemponapoli.com - De Maggio: Il Napoli Ricerca di un Difensore Centrale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilè attivamente alladi un, non solo per il mercato di gennaio, ma anche per la prossima stagione. Giovanni Manna, il direttore sportivo del club, è già impegnato in questa attività. Valter De, direttore di Kiss Kiss, ha fornito aggiornamenti recenti durante il programma Radio Goal riguardo alle manovre di mercato degli azzurri. De: Le Opportunità di Gennaio “A gennaio ilpuò acquisire un; Manna sta svolgendo un ampio scouting su tutte le opzioni per gennaio e giugno. I nomi sul tavolo sono numerosi, e Manna insieme a Conte stanno seguendo diversi difensori. Il nome di Dragusin è sempre presente e potrebbe verificarsi qualche sviluppo, ma al momento ci sono anche altri quattro giocatori in considerazione. Manna sta tenendo d’occhio Kiwior dell’Arsenal, il quale gioca poco.