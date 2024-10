D’Aversa: «Non posso dire niente ai ragazzi, ottimi per mezzora» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in casa contro l’Inter Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA– «Per 30? la partita è stata in equilibrio contro una grande squadra. In dieci è tutto più difficile, avremmo Calcionews24.com - D’Aversa: «Non posso dire niente ai ragazzi, ottimi per mezzora» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Roberto, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in casa contro l’Inter Robertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro l’Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA– «Per 30? la partita è stata in equilibrio contro una grande squadra. In dieci è tutto più difficile, avremmo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: D’Aversa (Dazn): “Il rosso ha inciso sulla gara. Ai ragazziniente”; Empoli, D'Aversa: "De Sciglio puòla sua, sul turn over..."; Empoli, D'Aversa: "De Sciglio titolare?ho ancora deciso chi giocherà"; "Zaccagni? Forse si è rotto il cronometro a tutti": D'Aversaci sta; Empoli, D’Aversa: “Nuovi scenari? Assolutamente no. Obiettivo resta salvezza”; D’Aversa: “Molto bene Esposito e Colombo, Goglichidze sta giocando da veterano”; Leggi >>>

D’Aversa: «Non posso dire niente ai ragazzi, ottimi per mezzora»

(calcionews24.com)

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in casa contro l’Inter Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro l’ ...

Empoli, D’Aversa: «Turnover contro l’Inter? Fare calcoli non ha senso, ecco cosa cambierò»

(calcionews24.com)

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista di Empoli-In ...

D'Aversa a Dazn: «Non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, il gol del pareggio di Zaccagni...»

(informazione.it)

D’Aversa, il tecnico dei toscani analizza a caldo la sconfitta contro la Lazio rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa in ...

Calcio: D'Aversa, non è ancora deciso chi giocherà con l'Inter

(ansa.it)

L'Empoli si avvicina alla gara casalinga contro l'Inter in condizioni non ideali e con diversi acciaccati. Confermata l'indisponibilità di Sebastiano Esposito che ha una lesione di basso grado al bici ...