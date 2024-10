Cosa fa Sparkle per collegare Italia e Libia sotto il mare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le infrastrutture sono state al centro del business forum italo-libico di ieri, il primo ad avere luogo in Libia dopo oltre un decennio alla presenza di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Abdulhameed Mohamed Dabaiba, primo ministro del governo di unità nazionale libico. Si è discusso anche di cavi sottomarini. Sparkle, infatti, ne sta sviluppando uno per coinvolgere anche la Libia nel progetto BlueMed. Si tratta del ramo mediterraneo del sistema BlueRaman per collegare Italia, Francia, Grecia e Israele (Blue) e Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India (Raman). Formiche.net - Cosa fa Sparkle per collegare Italia e Libia sotto il mare Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le infrastrutture sono state al centro del business forum italo-libico di ieri, il primo ad avere luogo indopo oltre un decennio alla presenza di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Abdulhameed Mohamed Dabaiba, primo ministro del governo di unità nazionale libico. Si è discusso anche di cavimarini., infatti, ne sta sviluppando uno per coinvolgere anche lanel progetto BlueMed. Si tratta del ramo mediterraneo del sistema BlueRaman per, Francia, Grecia e Israele (Blue) e Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India (Raman).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sparkle: Partnership con Mobily per collegare l’Europa con il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico; Sparkle: al via la partnership con Mobily per collegare l’Europa con il Medio Oriente; SPARKLE E TELSY PER LA SICUREZZA QUANTISTICA SU UN COLLEGAMENTO AD ALTA CAPACITà ; BlueMed, cosa faranno Sparkle (Tim) e Aruba; Sparkle-Telsy: PoC su collegamento ad alta capacità tra due data center di Atene; Sparkle attiva un nuovo PoP presso l’Hyper Cloud Data Center di Aruba a Roma; Leggi >>>

Sparkle: Partnership con Mobily per collegare l’Europa con il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico

(finanza.repubblica.it)

(Teleborsa) - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia ... hanno firmato un protocollo d’intesa per creare una nuova rotta per collegare l'Europa al Sud-Est asiatico e soddisfare ...

Sparkle: Partnership con Mobily per collegare l’Europa con il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico

(teleborsa.it)

(Teleborsa) - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali ... hanno firmato un protocollo d’intesa per creare una nuova rotta per collegare l'Europa al Sud-Est asiatico e soddisfare ...

Sparkle, partnership con Mobily per collegare l’Europa con il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico

(ildiariodellavoro.it)

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia ... hanno firmato un protocollo d’intesa per creare una nuova rotta per collegare l’Europa al Sud-Est asiatico e soddisfare così la ...

Sparkle: partnership con Mobily per collegare l'Europa con Medio Oriente e Asia

(borsaitaliana.it)

Video Cosa Sparkle Video Cosa Sparkle

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 ott - Sparkle, primo operatore di servizi ... un protocollo d'intesa per creare una nuova rotta per collegare l'Europa al Sud-Est asiatico e soddisfare cosi ...