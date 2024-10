Consiglio provinciale, il PD lancia l’accusa al Cdx: “Nessuna maggioranza e qualche stampella” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’adesione a Fratelli d’Italia dell’ex segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli, non c’è più la maggioranza nel Consiglio provinciale di Benevento. – Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis consiglieri provinciali PD In effetti, l’ultima assise della Rocca dei Rettori – un consesso i cui rapporti sono largamente falsati dal meccanismo dell’elezione indiretta – ha solo formalizzato ciò che era noto da tempo: Mastella e il suo partito locale rappresentano una esigua minoranza dell’elettorato Sannita, ad essere buoni un elettore su dieci. È pertanto risultato evidente che non ci sono più i numeri per garantire la stabilità dell’Ente Provincia. Anteprima24.it - Consiglio provinciale, il PD lancia l’accusa al Cdx: “Nessuna maggioranza e qualche stampella” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’adesione a Fratelli d’Italia dell’ex segretariodi Noi di Centro, Carmine Agostinelli, non c’è più laneldi Benevento. – Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis consiglieri provinciali PD In effetti, l’ultima assise della Rocca dei Rettori – un consesso i cui rapporti sono largamente falsati dal meccanismo dell’elezione indiretta – ha solo formalizzato ciò che era noto da tempo: Mastella e il suo partito locale rappresentano una esigua minoranza dell’elettorato Sannita, ad essere buoni un elettore su dieci. È pertanto risultato evidente che non ci sono più i numeri per garantire la stabilità dell’Ente Provincia.

